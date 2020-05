A Associação de Promoção da Madeira (APM) conduz amanhã, 6 de Maio, às 15 horas, o Webinar - Certificação Internacional de boas práticas na gestão de riscos biológicos na R.A.M, através da plataforma Zoom. Uma iniciativa que surge na sequência da decisão de avançar com um processo de certificação internacional independente de boas práticas na gestão de riscos biológicos, para as empresas do sector turístico na Madeira.

Nesta sessão de esclarecimentos, que terá como oradores Nuno Vale, Director Executivo da APM e Rui Cordeiro, Director da SGS Group, a ideia é “apresentar o projecto, a forma de participação, o processo, a calendarização, bem como os benefícios associados ao processo de certificação”, refere a Associação de Promoção da Madeira (APM) através de comunicado, sendo este webinar, assim como o processo de certificação, aberto a todas as empresas do sector do turismo, independentemente de serem ou não associadas da APM.

Para Nuno Vale, “a certificação internacional em boas práticas na gestão de riscos biológicos constituirá hoje um factor diferenciador num contexto mundial em que o turista dá acrescido valor a questões de segurança, mas rapidamente se tornará numa condição necessária para se operar rentavelmente no sector do turismo, pelo que é crucial uma mobilização do sector para rapidamente adoptar as melhores práticas com reconhecimento internacional”.

Nesta sessão será ainda enquadrado o selo ‘Clean & Safe’ lançado recentemente pelo Turismo de Portugal, e já disponível para empreendimentos turísticos, empresas de animação turística e agências de viagens e turismo. Este selo é de adesão voluntária e gratuita, e de emissão imediata após a confirmação de uma declaração de compromisso.

A APM relembra que a iniciativa surge da necessidade de “reforçar a confiança dos viajantes, logo que seja possível a Madeira e o Porto Santo abrirem as suas portas ao turismo”, sendo esta certificação “aberta a todo o sector”, tendo uma abrangência às empresas do sector do turismo na Madeira e Porto Santo, nomeadamente, Hotéis, Turismo Rural e Alojamento local; Restaurantes; Agências de viagens; Animação Turística e Transporte de pessoas; Rent a Car e ainda escritórios ou outros estabelecimentos oficiais de turismo.

O início das certificações está marcado para o mês de Julho, com uma capacidade para certificar 150 a 160 empresas por mês. “Pretende-se que esta certificação constitua uma vantagem competitiva para as empresas aderentes, bem como passar a imagem de um destino seguro, numa altura em que a segurança sanitária apresenta uma importância vital para o relançamento dos destinos turísticos”, salienta a APM.

Para assistir ao Webinar poderá utilizar as seguintes plataformas:

Zoom: Link de acesso: https://zoom.us/webinar/register/WN_wEa3WXh1SoO_hydeAOyIYw