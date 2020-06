Apicultores pedem adaptação da legislação que regulamenta a actividade

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reuniu-se, esta tarde, com a Associação de Apicultores da Madeira e do Porto Santo, para ouvir as suas preocupações e reivindicações em relação à actividade apícola, sendo a falta de adaptação da legislação que regulamenta a actividade na Madeira um dos problemas apontados pelos apicultores.

Ao contrário dos Açores que já procederam a essa adaptação, a Madeira continua a reger-se pela legislação nacional, mas “torna-se fundamental dar esse passo, atendendo às especificidades da Região”, destacaram os representantes da Associação de Apicultores.

A título de exemplo, enquanto que no continente o limite de colmeias por apiário é de 100, estes profissionais consideram que na Madeira, atendendo às suas dimensões e orografia, deveria rondar as 30.

Outra das reivindicações transmitidas ao Grupo Parlamentar do PS tem a ver com a necessidade de ser criado um Plano Estratégico Apícola regional. Uma proposta que já havia sido apresentada pelos socialistas em sede de Orçamento Regional.

A falta de formação adequada por parte de muitos apicultores, a falta de fiscalização, a questão da Denominação de Origem Protegida para o mel e a importância da criação de melarias regionais foram ainda outros dos assuntos debatidos entre a Associação de Apicultores e os deputados do PS-M.