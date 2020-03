ANP Madeira adia seminário ‘Uma Escola em (Trans)Formação’ e restantes actividades até Abril

No âmbito das medidas de contingência face ao surto de Covid-19, a Secção Regional da Madeira da Associação Nacional de Professores (ANP) decidiu adiar o seminário ‘Uma Escola em (Trans)Formação’, que iria realizar-se a 30 de Abril, em Machico.

O evento, que já se encontrava esgotado (com mais de 250 professores inscritos), for reagendado para o dia 16 de Outubro, no mesmo local e com o mesmo programa previsto.

A par deste adiamento a ANP Madeira cancelou todas as actividades presenciais, nomeadamente reuniões, workshops e formações previstas e a decorrer até ao final do mês de Abril, tendo reagendado algumas já para Maio e Junho.

O presidente da secção, o professor Luís Alves, refere ainda que “a secção Regional da Madeira irá continuar com o normal funcionamento, no entanto, pede aos seus associados e aos restantes professores que sempre que necessitarem de alguma informação ou apoio em algum assunto, que os mesmos restrinjam as suas deslocações à nossa sede sempre que possível e favoreçam as vias de comunicação digitais disponíveis”.

O representante da ANP manifesta, assim, o seu apoio à decisão tomada pelo Governo Regional no encerramento de todas as escolas, a partir de segunda-feira e durante as próximas duas semanas. Medida esta que abrange 6.230 professores e 45 mil alunos.

“Esta decisão será uma grande medida preventiva que ajudará no esforço colectivo de contenção de um possível surto do Covid-19”, sublinha Luís Alves, apelando ainda a toda a população que “possa seguir de uma forma muito rigorosa todas as recomendações que são feitas, no que diz respeito à limitação dos contactos sociais, ao convívio social e às medidas de higiene que serão necessárias, para que todos juntos possamos ultrapassar este surto”.