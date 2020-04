Amostra de doente do Porto Santo transportada pela Força Aérea para teste na Madeira

Um avião da Força Aérea transportou, esta tarde, uma amostra de um doente com Covid-19 do Porto Santo para a Madeira, Uma viatura do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) aguardava o material biológico, que vai ser sujeito a teste no laboratório público.

Na conferência de imprensa de balanço regional da pandemia foi anunciada a recuperação de um dos dois primeiros casos de infecção no Porto Santo e que o teste ao segundo caso (familiar do primeiro) revelou-se inconclusivo, pelo que seria necessária a realização de um novo teste. Ao que tudo indica, a amostra transportada esta tarde pela Força Aérea destina-se à repetição do teste deste segundo paciente.