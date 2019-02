Alunos e professores da Escola Horácio Bento de Gouveia estão de partida para Itália

A escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, no Funchal, será representada, de 17 a 23 Fevereiro em Edolo, na província de Brescia, Itália, por seis alunos e dois professores numa visita integrada no projecto europeu – ERASMUS+ ‘Let’s be a Rainbow’.

O projecto arrancou em Setembro de 2017 e conta com cinco países parceiros: Itália; Turquia; Suécia; Portugal e Roménia, sendo o último o coordenador europeu deste projecto que visa desenvolver o diálogo intercultural, social, a inclusão, o respeito e a tolerância e os projectos interdisciplinares.

O tema geral deste encontro relaciona-se com a gastronomia/ cultura de cada parceiro. A título de exemplo, os alunos irão, em conjunto, desenhar um mapa roteiro dos produtos que hoje são considerados essenciais na cozinha Mediterrânica.

O programa da semana contempla ainda actividades diversificadas: aulas, workshops sobre assuntos diversos, e a visita cultural à cidade que os acolhe, ao ‘National Park of Rock Engravings’, assim como breves visitas à cidade de Milão e Veneza.

Os alunos ficarão alojados na casa dos colegas italianos, tendo assim oportunidade de crescer na sua mundividência e percepção do que é ser Europeu.

No regresso, alunos e professores irão disseminar junto dos colegas as vivências e as tarefas a serem concluídas até ao reencontro seguinte, que ocorrerá já em Maio, desta feita na Madeira.