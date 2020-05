Alunos da Ponta do Sol participaram em projecto de solidariedade

Os alunos do 8.º ano, turma A, da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, abraçaram uma ideia lançada pela docente, Margarida Quintal, que visava dar forma localmente a uma iniciativa solidária, de âmbito nacional, intitulada ‘@caixa.solidária’.

Os alunos envolvidos organizaram quatro caixas solidárias, que foram estrategicamente colocadas na Ponta do Sol, no exterior do Ponta do Sol Shopping; na entrada do ‘Shopping Center Santa Teresa’; na Carreira junto à Mercearia Gaspar e na Madalena do Mar, na paragem de autocarros, situada na zona da escola primária.

O objectivo deste projecto é ajudar quem precisa, sendo que, nas caixas identificadas com o lema ‘Leve o que precisar, deixe o que puder’, as pessoas podem colocar bens alimentares e de higiene pessoal.

A Câmara Municipal da Ponta do Sol, nomeadamente a Presidente, Célia Pessegueiro, acarinhou a iniciativa e doou um armário.

Todo este trabalho é um produto do ensino à distância.