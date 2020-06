Alunos da ‘Horácio Bento de Gouveia’ criaram ‘Trilho da Ciência’ no âmbito do projecto IDiverSE

No âmbito do projecto IDiverSE (Islands Diversity for Science Education), os alunos da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia criaram o ‘Trilho da Ciência’, que será hoje inaugurado.

Este trilho é formado por estações físicas em que os membros da comunidade educativa podem usufruir livremente. Tem como principais objectivos a consciencialização da comunidade e um maior conhecimento científico sobre tópicos locais relevantes.

Os professores envolvidos no projecto tiveram formação e, posteriormente, aplicaram-no aos alunos, com o apoio total do conselho executivo da escola. Iniciou-se no ano lectivo transacto com as turmas um, três, quatro e nove de 8.º ano de escolaridade e cuja problemática sentida foi a extinção das abelhas - ‘Bees for the Future’.

Para colocar em prática este projecto e seguindo a metodologia ‘Design Thinking’, na etapa ‘Sentir’, os alunos participaram numa acção de reflorestação no Parque Ecológico do Funchal, assistiram a uma palestra, proferida pelo apicultor Miguel Vieira sobre a importância das abelhas e entrevistaram a comunidade local. Na etapa ‘Imaginar,‘ formularam as hipóteses sobre a problemática em estudo. Na etapa ‘Criar’, produziram um ‘kit’ de sensibilização constituído por vasos, em forma de abelha (reutilizando vários materiais), onde plantaram flores melíferas, por um panfleto e um cartaz de sensibilização. Na etapa ‘Partilhar’, distribuíram-nos por nove instituições, no perímetro da escola (junta de freguesia de São Pedro, Câmara Municipal do Funchal, duas escolas de 1.º Ciclo, três escolas de 3.º ciclo/secundário, RTP Madeira, Lar/Centro de dia São Francisco) alertando, deste modo, a comunidade para a importância e problemática da extinção das abelhas.

Refira-se que o IDiverSE (Islands Diversity for Science Education) é um projecto educacional, co-financiado pela Agência Erasmus + da União Europeia que envolve quatro países diferentes (Portugal, incluindo Madeira e Açores, Espanha, Inglaterra e Grécia) e nove parceiros: NUCLIO (Núcleo Interativo de Astronomia), Ellinogermaniki Agogi, Associação Bandeira Azul da Europa, Universidade de Deust, Globallab (Laboratório Internacional de Tecnologias de Educação Avançada), Universidade dos Açores, Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, Escola Secundária Jaime Moniz e Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade.