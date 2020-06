Alunos da Escola Cruz de Carvalho premiados em concurso literário

Dois alunos da Escola Básica do 1º ciclo com pré escolar da Cruz de Carvalho, no Funchal, foram premiados no âmbito do concurso ‘Uma Aventura Literária 2020’, promovido pela Editorial Caminho.

Simão Maltez e Adriana Santos receberam um prémio especial do júri, na modalidade de desenho, por terem explorado a obra ‘Os primos e a Bruxa Cartuxa’, nas sessões de animação da Biblioteca, ilustrando os diferentes capítulos com desenhos a preto e branco.

O prémio consiste na publicação do trabalho num dos livros da colecção ‘Uma Aventura’, cujo título e edição serão divulgados oportunamente.

Os alunos premiados e o professor que coordenou o trabalho recebem também como brinde um cheque-livro.