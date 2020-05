ALM emite nota de pesar pelo falecimento de Artur Campos

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, lamenta o falecimento de Artur Campos, fotojornalista, que durante mais de 30 anos foi repórter fotográfico do Diário de Notícias do Funchal.

A nota de pesar recorda que sendo “detentor de um vasto trabalho fotográfico, Artur Campos iniciou a carreira profissional aos 10 anos de idade como ajudante de tarefas no estúdio da Foto Vieira, na rua dos Tanoeiros. Em 1956 muda-se para o estúdio de Carlos Fotógrafo, realizando várias reportagens fotográficas e trabalhos de laboratório e em 1963 é contratado para trabalhar no estúdio dos Perestrelos Photographos, onde permaneceu durante 10 anos. Em 1973 assume as funções de repórter fotográfico no Diário de Notícias do Funchal, donde sai em 2007, aquando da aposentação.

Entre 1991 e 1996, durante o período de férias, fez uma recolha fotográfica das igrejas e capelas edificadas na Madeira e no Porto Santo, negativos que mais tarde foram comprados pela Direcção Regional dos Assuntos Culturais. Em 2016, estes documentos foram depositados no Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) para garantir melhores condições de conservação.

Artur Campos doou ainda, em 2018, parte do acervo fotográfico à Direcção Regional dos Assuntos Culturais, obra que também esteve em destaque no ABM.

À família enlutada, o Presidente da Assembleia Legislativa expressa as suas sentidas condolências.