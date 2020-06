‘Alimenta esta corrida’ sábado no Porto da Cruz

O Porto da Cruz vai unir-se, este sábado, em prol da solidariedade, através do evento ‘Alimenta esta corrida’ que pretende angariar bens alimentares para as famílias que estejam mais fragilizadas perante a actual conjectura.

O evento foi idealizado por Hélio Fumo, internacional português de trail running, que “conseguiu mobilizar por todo o país e ilhas, diferentes pontos de recolha com o mesmo objectivo numa verdadeira corrente nacional de solidariedade”, conforme explicou a Associação Porto da Cruz Trail Team, que também “não ficou indiferente” ao apelo.

A recolha será realizada no restaurante da Praia da Alagoa, entre as 9 e as 19 horas do próximo dia 6. “Todos os alimentos doados serão entregues à Junta de Freguesia do Porto da Cruz e ao Gabinete de Apoio Social de Machico que terá a seu cargo a distribuição às famílias sinalizadas”.

Devido às restrições ao nível de ajuntamentos, nãos e realizarão outras actividades em paralelo, “mas todos os que se deslocarem até ao centro da vila e contribuírem para esta campanha poderão contar com um brinde simbólico e poderão também aproveitar para fazer uma caminhada na promenade desta pacata vila”.

Outras associações da freguesia quiseram aliar-se a a esta iniciativa, que vai contar com a colaboração efectiva da Associação Porto da Cruz Trail Team, a Associação Cultural Flores de Maio, o Grupo Folclórico da Casa do Povo do Porto da Cruz, a Associação Desportiva do Porto da Cruz e o Clube Escola do Porto da Cruz que se mobilizaram para em conjunto ver a solidariedade ser concretizada de forma real e visível.