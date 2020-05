Albuquerque satisfeito por nem todo o comércio tenha aberto hoje

O presidente do Governo Regional ficou satisfeito em saber que a reabertura, hoje, da actividade comercial, nomeadamente estabelecimentos de comércio a retalho ou prestação de serviços, como centros comerciais, cabeleireiros e barbeiros, estava a decorrer de forma gradual.

“Está a ser feito como eu queria e esperava: de forma progressiva e com todos os cuidados”, destacou Miguel Albuquerque, à margem da reunião que manteve na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com autarcas locais.

“Penso que está a correr bem porque o pior que podia acontecer era termos uma abertura abrupta, repentina de todo o sector comercial”, sublinhou.

Antes de se deslocar até Câmara de Lobos Albuquerque procurou saber junto dos membros do seu Governo, em particular com o secretário da Economia, Rui Barreto, o ponto de situação, ficando agradado em saber que muitos estabelecimentos estavam ainda a preparar a retoma progressiva da actividade.

“Acho que assim está a ser bem feito”, manifestou. Ficou também agradado em saber que a generalidade da população está a cumprir o uso de máscara de protecção.

“As pessoas estão a cumprir as determinações”, afirmou. Motivo de regozijo por “mais uma vez” os madeirenses demonstrarem “o seu civismo e a sua elevada cultura de protecção”.

Ainda assim relembrou que “o cumprimento das regras das autoridades de saúde é fundamental para irmos ultrapassando esta situação”, disse.