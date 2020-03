Albuquerque reuniu-se com militares e forças de segurança e pediu colaboração nas medidas de contenção

O presidente do Governo Regional reuniu-se, esta tarde, com os representantes das Forças Armadas e das forças de segurança na Região e pediu a colaboração na execução das novas medidas hoje anunciadas.

Miguel Albuquerque anunciou, de manhã, novas medidas no âmbito do plano de contenção do coronavírus, entre as quais o fim de todas as actividades de animação e recreação turísticas e o reforço das medidas de restrição de entrada de cidadãos em centros comerciais, mercados e demais espaços públicos.

O presidente do Governo Regional discutiu a aplicação desteas medidas com as Forças Armadas e as polícias. No sábado, Miguel Albuquerque já pedira colaboração daquelas forças.

Na reunião de hoje estiveram o contra-Almirante João Dores Aresta, Comandante Operacional da Madeira, o brigadeiro-general Monteiro Sardinha, comandante da Zona Militar da Madeira, o superintendente Luís Simões, comandante da PSP Madeira, o coronel Duarte Monteiro, comandante da GNR, o capitão-de-mar-e-guerra Guerreiro Cardoso, e a directora regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Olinda Chaves.

Da parte do Governo Regional participaram o vice-presidente, Pedro Calado, o secretário da Economia, Rui Barreto, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos e o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, bem como ainda os presidentes do IA Saúde, Herberto Jesus e do Serviço Regional de Proteção Civil, José Dias.