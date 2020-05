O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, está em Câmara de Lobos, onde irá participar numa reunião com as entidades locais, nomeadamente o presidente da Câmara Municipal, o presidente da Junta de Freguesia e alguns vereadores executivos.

No final da reunião, o chefe do executivo regional, que se fez acompanhar pela secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, irá prestar declarações.

Recorde-se que a cerca sanitária foi levantada ontem, em Câmara de Lobos.