O presidente do governo regional prometeu descontos significativos para os residentes nos testes à Covid no Aeroporto da Madeira.

Miguel Albuquerque voltou a criticar fortemente a passividade do Presidente da República por continuar a esquecer o trabalho feito na Região no combate à pandemia.

As declarações do chefe do governo madeirense foram proferidas há instantes durante uma visita ao novo arruamento Gabriel Gregório do Nascimento Ornelas, em Câmara de Lobos.