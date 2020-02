Albuquerque não se sente incomodado com críticas dos ‘trapalhões’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse que não se sente incomodado com as críticas lançadas pelos participantes do cortejo ‘Trapalhão’ que, neste momento, desfilam na Avenida do Mar. Até porque, este cortejo “sempre teve uma tradição de sátira e crítica”, diz Albuquerque, que está a assistir a mais um dos pontos altos do cartaz de Carnaval da Madeira

Numa altura em que se bate muito na saúde, com os foliões, muitos deles, a criticar o estado da saúde e a sugerir a saída do “Super Mário”, o governante diz, em jeito de brincadeira, que deste cortejo não vai sair nenhuma “recomendação” ao Governo.