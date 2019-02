Albuquerque garantiu “fechar o acordo” com os Vigilantes da Natureza quanto à progressão da carreira

Na comemoração do Dia do Vigilante da Natureza que decorreu, há pouco, no Colégio dos Jesuítas, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, enalteceu o trabalho desenvolvidos por esses profissionais e garantiu que, este ano, será fechando um acordo que vise a melhoria das carreiras.

“Vamos com certeza fechar o acordo, em benefício da Região, porque a vossa boa condição de exercício das funções é essencial para melhoria do nosso património natural”, garantiu o líder do executivo.

Miguel Albuquerque salientou ainda que os vigilantes da natureza “tem feito um trabalho extraordinário, muito importante na conservação deste património único para as futuras gerações”, mesmo se tratando de uma profissão desgastante, devido ao grau de exigência e ao isolamento a que estão sujeitos em alguns serviços.

“Os nossos compromissos assumidos com todos vós serão cumpridos”, concluiu.