Albuquerque exige que a Região seja tratada de forma “equitativa” e “justa”

Albuquerque chamou a atenção para as decisões a tomar nas próximas semanas no âmbito do OE 2019. Prometeu exigir que a Região “seja tratada de forma equitativa e justa em relação ao resto do país”. Nesse sentido a Região vai propor o cumprimento de medidas estruturais e fundamentais, nomeadamente no caso da comparticipação de 50% na construção do novo hospital onde exigirá que “tem de ficar claro agora que os compromissos assumidos (por António Costa) têm de ficar exarados neste OE 2019”.

De resto, repetiu que a Região está há 63 meses em crescimento económico superior a 2% e destacou “ a baixa acentuadissima do desemprego” que é o mais baixo de 2011