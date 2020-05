Albuquerque dá parabéns à Cruz Vermelha e garante apoio em tempos de covid-19

Esta sexta-feira assinala-se o Dia da Cruz Vermelha, uma organização humanitária com acção em várias partes do Mundo, incluindo em Portugal, e claro está, na Madeira.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recorreu à sua página de Facebook para assinalar a data e endereçar felicitações à organização.

“Hoje, celebramos o Dia Internacional da Cruz Vermelha, considerada a maior organização humanitária do mundo. Norteada pelos princípios da humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade, na Região Autónoma da Madeira, em particular, tem feito a diferença na vida de muitas famílias”, começa por escrever Miguel Albuquerque.

“Neste momento difícil que atravessamos e com os pedidos de ajuda a aumentar, quero que saibam que podem contar com o nosso apoio. Bem haja e muito obrigado a todos os que fazem parte do dia a dia da Cruz Vermelha Portuguesa!”, conclui.