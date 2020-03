O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 5 de Março, pelas 11 horas, a empresa UNILIFT, localizada no Parque Empresarial da Cancela (Caniço).

A iniciativa insere-se no ‘Roteiro da Economia’, que tem levado o chefe do executivo madeirense e o secretário regional da Economia, Rui Barreto, a visitar várias empresas. No final do périplo será elaborado um relatório com as sugestões dos empresários, que depois serão ponderadas e replicadas, as que forem consideradas viáveis, nos próximos orçamentos regionais.

A empresa a visitar amanhã candidatou, no âmbito do SI Funcionamento, três projectos ao IDE, para apoio a despesas de funcionamento da empresa. Os projectos foram já aprovados. Há, entretanto, uma quarta candidatura, ainda em análise pelo IDE.

A UNILIFT iniciou a sua actividade em Maio de 2002, dedicando-se inicialmente à venda de equipamentos e serviços de apoio logístico.

O negócio da empresa assenta na venda, aluguer, manutenção, reparação e certificação de operacionalidade de uma vasta gama de máquinas e equipamentos (porta paletes manuais e eléctricos, stackers, empilhadores, rack’s, protecções de segurança, portas rápidas, portas de segurança, cais niveladores, foles, monta-cargas, grupos geradores).