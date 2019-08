Albuquerque chegou a Jersey

Miguel Albuquerque já está em Jersey onde preside e participará no maior evento - Portuguese Festival Food - que a comunidade madeirense organiza nesta ilha britânica, de resto são esperados durante o evento entre 40 a 45 mil visitantes, a esmagadora maioria portuguesa, uma oportunidade para o presidente do Governo Regional poder manifestar que o seu Executivo continua atento ao evoluir da situação política e social dos conterrâneos, em especial com o agudizar de relações entre o governo britânico e a União Europeia, mas isso será com certeza vincado hoje quando for convidado a subir ao palco naquele que será o momento alto da festa.

À chegada a Saint Helier o governante foi recebido ainda no aeroporto por João Carlos Nunes, Conselheiro das Comunidades Madeirenses, e por um grupo de emigrantes que quiseram registar com fotografias a entrada em solo de Sua Majestade, agradecendo logo depois a disponibilidade de Albuquerque para “estar e ouvir os problemas da comunidade”, aliás há muito que reclamavam a presença de um chefe do governo da Região daí que parecesse que a satisfação fosse manifestada em dose dupla.

Este certame é mais do que uma festa gastronómica tal como aquelas que acontecem na Região. Juntam-se muitas iguarias com sabores tradicionais madeirenses (bolo do caco, espetada e o peixe espada-preto) e uma animação que não fica muito longe dos eventos que decorrem sempre os municípios organizam.

Para isso viajaram diversos artistas da Madeira. Vasco Freitas é o expoente dos músicos que vão actuar neste cartaz, mas também Miro Freitas, Roberto Freitas, Pedro Garcia, Bryan Willson, Rúben Aguiar, John D’Luka ou Geraldo Coelho.