Albuquerque apresenta novo Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã, 7 de Fevereiro, pelas 12 horas, à cerimónia de apresentação do novo Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico (STAT) a ter lugar no edifício sede do Serviço Regional de Protecção Civil.

Este sistema é um passo determinante para a emergência pré-hospitalar e para a modernidade do serviço, na despistagem das ocorrências e no auxílio à população, quando accionado o 112.

O STAT tem por objectivo assegurar atendimento e acompanhamento telefónico em permanência à população por elementos do Serviço de Emergência Médica Regional SEMER, com vantagens para o sistema de saúde regional, nomeadamente:

– Assertividade no accionamento dos meios operacionais;

– Garantia de equidade no tipo de resposta à população;

– Melhoria de gestão dos recursos no sistema pré-hospitalar e hospitalar;

– Controlo de qualidade e segurança;

– Garantia do “meio operacional certo, no local certo e no doente certo”;

– Capacidade de Aconselhamento Telefónico em todas as suas dimensões.