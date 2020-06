Albuquerque aplaude escolha de padre madeirense para vice-reitor de Colégio em Roma

O presidente do Governo Regional emitiu, esta tarde, uma nota pública para enaltecer a escolha do padre madeirense António Estêvão Fernandes para o cargo de novo vice-reitor do Pontifício Colégio Português, em Roma.

“Trata-se de mais uma figura da Igreja madeirense a assumir cargo de relevo, no caso a nível nacional. Uma eleição que acontece um dia depois de Dom José Ornelas Carvalho, também madeirense, ter sido eleito para presidente da Conferência Episcopal Portuguesa”, assinala Miguel Albuquerque.

O executivo madeirense lembra “a acção influente e prestigiosa que o padre António Estêvão Fernandes desenvolveu na Igreja madeirense” e deseja-lhe votos de sucesso nas suas próximas funções.

O padre António Estêvão Fernandes nasceu a 22 de Março de 1983, no Campanário. Frequentou o Seminário Diocesano do Funchal e o Seminário Maior do Patriarcado de Lisboa, tendo recebido a ordenação sacerdotal a 26 de Julho de 2008. Após a ordenação, foi administrador paroquial, colaborador na Cúria Diocesana, secretário episcopal, director espiritual no Seminário Diocesano do Funchal e membro do Conselho de Presbíteros da Diocese. Desde 2007 que é aluno na Faculdade de História e de Bens Culturais da Igreja da Pontifícia Universidade Gregoriana, no Departamento de Bens Culturais.