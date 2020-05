Albuquerque admite candidatura a Belém e diz que Marcelo é “bengala” do Governo de Costa

O presidente do PSD-Madeira e líder do Governo Regional, Miguel Albuquerque, admite avançar com uma candidatura à Presidência da República e deixa duras críticas ao “unanimismo“, ao “circo que está montado” e ao “namoro” entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.

Albuquerque disse à Rádio Observador que a sua candidatura a Belém “é uma hipótese que nunca é de descartar em função da evolução da situação”, já que neste momento verifica-se a “situação um pouco bizarra que é a circunstância do centro-direita não ter candidato no horizonte“. E acusa Marcelo de ser a “bengala” do governo.

Este cenário da candidatura de Albuquerque é uma das várias possibilidades em aberto no endurecimento contra o Governo de Costa, conforme noticiou hoje o DIÁRIO. A outra possibilidade, conforme noticia o DIÁRIO hoje em manchete, é a demissão do Governo Regional e antecipação das eleições Regionais, isto se o Governo da República, com o silêncio de Marcelo, não der resposta ao pedido de apoio da Madeira face aos efeitos da pandemia da covid-19.