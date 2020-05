Ajuntamentos no Paul do Mar preocupam moradores

Desde sexta-feira que é permitido pelo Governo Regional ir a banhos, mas neste último fim-de-semana, no Paul do Mar, “o problema não foi esse” até porque o tempo que se fez sentir nem estava propício para que muitas pessoas se deslocassem até à Costa Oeste para fazer praia.

Relata-nos um pauleiro que os ajuntamentos de pessoas têm sido uma constante em frente ao único bar que permaneceu aberto desde o primeiro estado de emergência. A operar em regime de take away, conta-nos o morador que este estabelecimento “não está a cumprir as regras”, desde logo “porque há muitas pessoas a entrar no espaço sem máscara”.

“A polícia passa, vê aquilo e não faz nada. O bar vende as bebidas para os clientes que depois se juntam no muro. Acabam por existir ajuntamentos superiores a 10 pessoas e depois, o mais grave, é que este fim-de-semana houve um grupo de motards que se dirigiu até cá. Puseram-se a fazer barulho, como é normal, e não respeitaram uma vez mais os residentes”, acusa, salientando que “este tipo de comportamentos têm preocupado os residentes” e que às vezes sente “vergonha do que o povo faz”.