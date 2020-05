“Ainda não é possível falar na recuperação das listas de espera”

A “pandemia corresponde a um período diferente”, reitera Pedro Ramos, sublinhando que a própria retoma nas unidades de saúde e hospital “vai levar o seu tempo”, não sendo ainda possível falar na recuperação das listas de espera. Há áreas, no entanto, que não foram afectadas, nomeadamente com os doentes oncológicos ou a hemodiálise.

O secretário regional garante que todas as medidas em curso, nomeadamente a ainda quarentena obrigatória em unidade hoteleira, são “para proteger a população”. Sobre a constitucionalidade ou não da quarentena, o governante apela à compreensão de todos, uma vez têm sido estas medidas que têm garantido que a Madeira “possa estar no caminho da normalidade”.

Só em Julho, com os testes realizados no aeroporto, cuja resposta será dada no prazo máximo de 12 horas, é que a situação será normalizada, “dentro do possível”, para quem chega à Madeira. Ainda assim vão manter contactos com algumas unidades hoteleiras, caso sejam necessárias para acolher pessoas ou famílias que estejam infectadas.