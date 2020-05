Aguaceiros nas previsões do IPMA para a Madeira

É mais um dia cinzento que marca o clima na Madeira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira, 12 de Maio, será nublada, com aguaceiros, em geral fracos, na Costa Norte e terras altas da Região.

As mesmas previsões são apontadas também para o Funchal, onde são esperados aguaceiros fracos e céu muito nublado.

Quanto o vento, será moderado (20 a 35 km/h) de noroeste, por vezes forte (até 40 km/h) até meio da manhã, soprando moderado a forte (30 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 80 km/h durante a manhã.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 3 a 4 metros, diminuindo para 2 a 3 metros a partir da tarde.

Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo para 1 a 2 metros a partir do final da tarde.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC