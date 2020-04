Água e luz à borla durante duas semanas na Madeira custam 7 milhões

A água e a luz, gratuitas durante duas semanas, custam 7 milhões de euros. O Governo Regional não vai prolongar isenção de pagamento para além do período de 16 a 31 de Março. Já a média de ajuda por família situou-se nos 32 euros na conta da electricidade e 9 na da água. É este o assunto que faz manchete esta quarta-feira, 29 de Abril, na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande foto de capa ilustra o arranque na Madeira da iniciativa ‘Pensar o Futuro’: “Retomar economia sem ‘desafiar’ vírus” - Primeira conferência do ciclo ‘Pensar o Futuro’, uma iniciativa do DIÁRIO, deixou contributos e apontou caminhos, mas certezas políticos e empresários só têm uma: a da retracção económica. Esta conferência inaugural contou com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o presidente da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia, o presidente e CEO do Grupo Sousa, Luís Miguel Sousa e José Theotónio, CEO do Grupo Pestana.

“2.840 empresas em layoff” é outro dos assuntos em destaque na capa. Saiba que o número de trabalhadores independentes que solicitaram ajuda à Segurança Social não pára de crescer. Além disso revelamos que o Governo Regional adiantou o pagamento de 1,9 milhões a 57 empresas. Noutro âmbito, a Vice-presidência do GR alugou espaços no Savoy para estacionar carros da Quinta Vigia.

“Adjunto de José Gomes cumpre quarentena em hotel” é outro dos temas em foco na primeira página. Ao contrário do treinador do Marítimo, Jorge Mendonça seguiu para unidade hoteleira de Machico. E por falar em covid-19, a Região regista 43 casos recuperados de doentes que foram infectados pelo novo coronavírus, o mesmo número de casos activos.

Finalmente dizemos-lhe que o Porto Santo está a um passo de ser reserva da Biosfera. O anúncio oficial da UNESCO estava previsto para Junho, mas foi adiado para Outubro.

