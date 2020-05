Água do mar ronda os 20 graus no Funchal

Bom dia! Está a pensar aproveitar este sábado de Verão que se anuncia para ir a banhos? Fique desde já a saber que a temperatura da água do mar no Funchal ronda os 20 graus centígrados – 19,9ºC às 09:00 registou a bóia costeira gerida pela APRAM localizada junto ao Porto do Funchal.

Já agora, informação também importante para quem vai ao mar e para os banhistas são as marés. A primeira baixa-mar foi às 08:59 e a seguinte só logo ao princípio da noite, pelas 21:21. Atenção por isso não apenas ao distanciamento em relação a outros banhistas, mas também ao local onde tenciona estender a toalha, sobretudo se é daqueles que gosta de ficar pertinho da ‘babujinha’, porque a maré está agora a subir e vai continuar a ‘crescer’ quase até meio da tarde. A preia-mar (maré cheia) só ocorrerá pelas 15:21.