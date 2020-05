Agricultura entrega meio milhão de euros às Casas do Povo

Através de um comunicado de imprensa, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, adianta que celebrou 37 contratos-programa das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, de apoio financeiro ao funcionamento e ao desenvolvimento das actividades destas associações.

“Tendo em conta uma política que tem sido seguida nos últimos anos de ajuda às Casas do Povo, para a prossecução das acções previstas, no exercício deste ano de 2020 foi concedido, a título de adiantamento, um apoio financeiro, até ao montante máximo de 504.322,11 euros”, refere, acrescentando que os referidos contratos-programa já foram publicados no Jornal Oficial da Região e os pagamentos estão a ser processados.