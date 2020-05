Agitação marítima forte coloca Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo

A costa norte da Madeira e o Porto Santo estão hoje sob aviso amarelo, entre as 10h e as 6 horas da madrugada de terça-feira, devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O mesmo acontece para cinco distritos do continente: Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro que vão estar sob aviso amarelo entre as 9h e as 21 horas de hoje por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste com 4 a 4,5 metros.