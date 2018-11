Agitação marítima e vento forte com possibilidade de chuva e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém em vigor o aviso amarelo para agitação marítima na Costa Norte e Porto Santo entre as 15 horas de hoje e as 6 horas de amanhã, devendo as ondas atingir os 4 a 5 metros de altura. Este aviso estende-se ainda ao vendo, com rajadas até 75 km/h, mas em vigor a partir também das 3 horas da tarde, mas apenas até à meia-noite de hoje. Na sequência desta informação, a Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso à navegação até às 6 horas de amanhã, recomendando aos proprietários e armadores que mantenham as embarcações nos portos de abrigo.

Em termos de previsão do tempo, o IPMA apresenta para esta quinta-feira um quadro de períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em especial nas vertentes Norte e terras altas, e possibilidade de ocorrência de trovoada. O vento será moderado a forte (30 a 50 km/h) de Noroeste, como referido com rajadas até 75 km/h a partir do meio da tarde, sendo forte (40 a 55 km/h), com rajadas até 85 km/h, nas terras altas. Para hoje está prevista uma pequena subida da temperatura mínima e da temperatura máxima, que vai ser no Funchal de 17ºC e 22ºC. Para o Funchal as previsões são de períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros e vento fraco (inferior a 15 km /h).

Quanto às restantes localidades, Câmara de Lobos apresenta-se hoje entre os 16ºC e os 21ºC, Ponta do Sol entre os 17ºC e os 21ºC; Santa Cruz, Caniçal, Porto Moniz entre os 16C e os 19ºC. Machico e Porto Santo descem aos 15ºC e mantém a máxima nos 19ºC também. Ponta do Pargo e São Vicente vão registar temperaturas entre os 14ºC e os 18ºC; e Santana entre os 14ºC e os 17ºC.

Quanto ao mar, na costa Norte como referido as ondas de Noroeste vão chegar as 4 a 5 metros a partir da tarde, antes começam com 2,5 a 3,5 metros. Na costa Sul as ondas serão de Sudoeste com 1 a 2 metros. A temperatura da água do mar mantém-se nos 21ºC.