Agenda desta quinta-feira repleta de iniciativas políticas

A agenda desta quinta-feira ficará marcada por diversas acções políticas em solo madeirense, mas em pleno Dia dos Namorados ficam também as sugestões de entretenimento para os casais neste 14 de Fevereiro.

PS aborda transporte de carga aérea

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira promove uma conferência de imprensa, esta quinta-feira, 14 de Fevereiro de 2019, pelas 11 horas, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A iniciativa será sobre o transporte de carga aérea entre a Madeira e o Continente e terá como porta-voz o líder parlamentar, Victor Freitas.

Deputados do PS reúnem-se com ANAC para discutir operacionalidade do aeroporto da Madeira

Os deputados do PS eleitos pela Madeira na Assembleia da República, Carlos Pereira e Luís Vilhena, reúnem-se esta quinta-feira, dia 14, com o presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), Luís Miguel Ribeiro. A reunião solicitada pelos parlamentares servirá para discutir a operacionalidade do aeroporto da Madeira.

Jornada de contacto com os trabalhadores da administração pública

A CDU realiza esta quinta-feira uma jornada de contacto com os trabalhadores da administração pública. Pelas 12h30, junto à Câmara Municipal do Funchal, realiza-se uma conferência de imprensa para apresentar as conclusões da iniciativa. É para esta iniciativa que convidamos os órgãos de comunicação social.

Alteração de data de conferência de imprensa do CDS-Madeira

O CDS-Madeira informa que a hora da conferência de imprensa marcada para esta quinta-feira, dia 14 de Fevereiro de 2019, foi alterada para as 15 horas. O local mantém-se inalterado, ou seja, decorre na sede do Grupo Parlamentar, na Rua da Alfândega, n.º 71, primeiro andar.

Graça Mira no Palácio de São Lourenço

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, recebe esta quinta-feira, dia 14 de fevereiro, pelas 10 horas, no Palácio de São Lourenço, a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, embaixadora Graça Mira Gomes, em audiência.

PSD fala em Câmara de Lobos

O Grupo Parlamentar do PSD efectua esta quinta-feira, no âmbito de uma deslocação ao concelho de Câmara de Lobos, uma visita à empresa Henriques & Henriques (em frente ao Museu de Imprensa e Biblioteca). Às 10h30 serão prestadas declarações à comunicação social.

Deliberações da Reunião de Câmara

Decorre pelas 13 horas, nos Paços do Concelho do Funchal, a recolha de declarações do executivo municipal após a Reunião de Câmara semanal.

Deliberações da Reunião de Governo

O Governo Regional reúne-se esta quinta-feira, pelas 15 horas, em plenário. As conclusões serão apresentadas pelas 17 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude, reúne-se pelas 14h30. Esta será a ordem de trabalhos:

- Primeira apreciação do Projecto de Resolução, da autoria do PS, intitulado “Regime de funcionamento das Casas de Acolhimento e a sua regulamentação”;

- Primeira apreciação do Projecto de Resolução, da autoria do CDS/PP, intitulado “A Madeira e o Novo Quadro Legislativo e Financeiro da União Europeia”;

- Apreciação e votação na Especialidade do Projecto de Resolução, da autoria do PSD, intitulado “Pela Democracia e pela Liberdade na Venezuela”;

- Solicitação de parecer pela Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República relativo ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2019 - Cumprir o prometido e preparar o Futuro.

UMAR dá a conhecer estudo realizado nas escolas

A UMAR convida os órgãos de comunicação social a estarem presentes numa conferência de imprensa a realizar esta quinta-feira, Dia dos Namorados, pelas 11 horas, na sede regional situada no Auto-Silo do Edifício 2000, no 9.º andar. Esta conferência tem como objectivo dar a conhecer o resultado de um estudo feito pela associação nas escolas, em todo o país, incluindo a Madeira, sobre a violência no namoro.

Guareta Coromoto inaugura “Do traço à cor” na galeria Marca de Água

A galeria Marca de Água, sito à Rua da Carreira n.º 119, inaugura esta quinta-feira, pelas 18h30, a nova exposição individual da artista plástica Guareta Coromoto.

A exposição intitulada ‘Do traço à cor’, ocupará os três pisos da galeria, reunindo mais de duas dezenas de obras explorando diferentes técnicas e suportes, pintura a acrílico sobre tela e madeira de grandes formatos, desenhos de estudo, objectos escultóricos e uma instalação que reconstitui o atelier de Guareta Coromoto.

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, marcará presença na inauguração, naquela que será a primeira exposição, com produção a cargo de Diogo Goes, curador residente e programador artístico na Galeria Marca de Água, com quem a galeria reiterou a colaboração, desde o mês transacto.

Café-Europa da Escola Secundária Francisco Franco debate ‘Direitos Humanos’

‘De que falamos quando dizemos ‘Direitos Humanos’ no actual contexto internacional’ é o tema do debate que o Café-Europa da Escola Secundária de Francisco Franco promove esta quinta-feira, a partir das 11h45, no sótão da biblioteca da escola. A iniciativa, organizada pelo Clube Europeu da ESFF em parceria como Clube de História, será dinamizada pela professora doutora Isabel Valente, coordenadora do Grupo de Investigação Europeísmo, Atlanticidade e Mundialização da Universidade de Coimbra.

Open day organizado pela International Sharing School

A International Sharing School irá realizar um ‘open day’ esta quinta-feira, 14 de Fevereiro, às 14 horas, na escola da APEL, mais concretamente no auditório Mário Casagrande, sobre o tema ‘O Amor’. Alunos dos 3 aos 16 anos apresentam em palco o amor nas suas diversas valências, desde a literatura à dança, a representação e a solidariedade. Pais, famílias, amigos e convidados têm assim a oportunidade de assistir a um pouco do trabalho que se faz na International Sharing School, com alunos de 20 nacionalidades, com culturas algo distintas, mas onde a palavra AMOR tem o mesmo significado: aproximação, cuidar, solidariedade. No final da apresentação são todos convidados a entrar nas salas de aulas para participarem num dia dos nossos alunos, onde as aulas decorrem normalmente até às 17 horas.

PROPOSTAS CULTURAIS

Estreiam nos cinemas do Funchal a fita ‘Vice’ (que tem oito nomeações aos Oscar deste ano), o filme de acção e ficção científica ‘Alita: Anjo de Combate’ e a fita de terror e comédia ‘Feliz Dia para Morrer 2’.

A Orquestra de Sopros do Conservatório dá concerto, a partir das 19 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. A direcção artística é de Jorge Garcia e Luís Rodrigues. Os solistas serão Alice Fernandes, Isabel Gonçalves, Madalena Vieira, Sara Olim e Sofia Almeida.

O Restaurante Bahia do Casino da Madeira realiza esta noite um evento especial do dia dos namorados: jantar-espectáculo especial Valentine’s Day ‘Around The World’. A equipa do ‘show’ está a preparar uma edição especial deste espectáculo, protagonizado por Vânia Fernandes e Miguel Pires. Além da componente musical, que é dirigida pelo maestro Georgy Titov, o corpo de bailado será comandado pela bailarina Juliana Andrade, sendo que os figurinos são da autoria do estilista madeirense André Pereira. As portas abrem às 19h30.

O espaço Saudade Madeira realiza uma Noite de Jazz São Valentim, a partir das 19h30, com menu especial e actuação de Sofia Petito (voz) e Bruno Monterroso na guitarra. O convidado especial será Peter Habraken no clarinete.

O Restaurante ‘O Clássico’, no Hotel Duas Torres, realiza uma noite especial de São Valentim, com jantar a partir das 19h45 e concerto do projecto Spot The Difference.

O Restaurante Tipografia, localizado no Castanheiro Boutique Hotel, apresenta o tradicional jantar de São Valentim, com uma ementa composta por quatro pratos, acompanhada por vinhos seleccionados, sendo que a animação musical estará a cargo de Diana Duarte.

Noite de Fados do Dia de São Valentim, no Restaurante Trianguloso, pelas 20 horas, com a fadista Guida Pereira.

Noite do popular videojogo ‘Dr. Why Madeira’ no Décio Lounge Bar, a partir das 20h30, no