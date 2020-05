Agências de viagens preparam retoma

As agências de viagens preparam-se para retomar a actividade. Nalgumas páginas oficiais já é possível encontrar promoções para vários destinos e folhetos que incitam ao desconfinamento. Referir que a pandemia deixou sérios problemas ao sector das viagens e do turismo. Pelo que agora, para voltar a cativar os turistas, serão precisas técnicas apuradas de marketing.

A este propósito, o Turismo de Portugal criou o selo de qualidade para as empresas do sector ostentarem no momento da reabertura, de forma a passar aos consumidores a mensagem de que cumprem os necessários “requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da Covid-19 e de outras eventuais infeções”.

O rótulo designado de “Clean & Safe” (Limpo e Seguro) e pode ser utilizado por hotéis, resorts, alojamentos de vários outros tipos, empresas de animação turística ou agências de viagens (que tenham registo junto da Autoridade Turística Nacional).