Agência Moody’s melhora perspectiva da dívida da Madeira nos mercados financeiros

A agência de notação financeira Moody’s anunciou hoje que melhorou de ‘estável’ para ‘positiva’ a perspectiva do rating da dívida de longo prazo da Região Autónoma da Madeira em Ba3. Também a Região Autónoma dos Açores beneficia de uma perspectiva mais favorável do seu rating (Ba1).

A agência de notação explica que três factores contribuíram para avaliações das regiões autónomas: a expectativa de redução do risco sistémico que decorre da alteração da perspectiva do rating de Portugal (Baa3) de Portugal ocorrida a 9 de Agosto passado; o crescimento da economia portuguesa e as melhorias fiscais, que ajudam a fortalecer o perfil de crédito de ambas as regiões autónomas; e o compromisso de apoio do governo central a estas regiões.