A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (conhecida pela sigla A3ES) acreditou o novo curso superior (licenciatura) em Gestão de Empresas do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), por seis anos (período máximo previsto por lei).

A acreditação resulta da avaliação amplamente positiva feita pela A3ES a vários aspectos relacionados com o curso, nomeadamente com o “corpo docente que cumpre os requisitos legais, os objectivos do curso estão bem definidos e enquadram-se na estratégia formativa da Instituição; a estrutura curricular e o plano de estudos são adequados e satisfazem as condições legais; a existência de parcerias internacionais, a comparabilidade internacional, existência algumas publicações cientificas, - em revistas SCOPUS e ISI, potencial de empregabilidade, a qual é potenciado através dos protocolos de estágios”, refere um comunicado da instituição.

Esta licenciatura em Gestão de Empresas oferece aos estudantes uma formação científica e prática de elevada abrangência, que permite aos estudantes seguirem diversas carreiras profissionais, tais como: Gestor e/ou Director de Empresas, Consultor Financeiro e Fiscal, Auditor, Técnico de Contabilidade, Acesso à actividade de Revisores Oficiais de Contas, Ensino, Órgãos centrais e regionais da Administração Pública, Planeamento Financeiro, Gestão e Análise Financeira, actividade Bancária, Actividade Seguradora.

Encontram-se abertas as candidaturas, quer pelos concursos institucionais (normal), quer pelos concursos especiais como o acesso por maiores de 23 anos, os quais não necessitam de ter prova especifica de acesso, nem ter o 12 ano, tendo contudo que proceder a provas internas no ISAL para o seu ingresso.

O ISAL foi a primeira instituição de Ensino Superior a ministrar Cursos Superiores na área da Gestão de Empresas, bem como Turismo e Gestão Hoteleira na RAM, tendo formado cerca de 1469 alunos.