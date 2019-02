Aeroporto da Madeira regressa à normalidade

Depois do dia caótico, vivido ontem pelos passageiros no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, com o vento a cancelar 19 voos e a divergir outros cinco, a normalidade parece estar de regresso à pista do aeroporto.

Esta manhã três voos já aterraram em Santa Cruz. O HV6629, da Transavia, que ontem ficou retido no Aeroporto do Porto Santo, aterrou na Madeira às 7h12. O mesmo aconteceu com dois voos provenientes da cidade do Porto, nomeadamente o voo da TAP 1711 e o da EasyJet U27585.

As partidas também decorrem com normalidade. A viagem da Binter com destino ao Porto Santo fez-se às 7h31, assim como a viagem do TP 1710 com destino ao Porto.