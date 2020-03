Admissão em lares na Madeira sem teste à Covid-19

A Região Autónoma da Madeira não está a cumprir com directiva da Direcção-Geral da Saúde. Os utentes, considerados um grupo de risco, que sejam internados ou que vão ao hospital têm de ser testados no regresso para covid-19. É este o assunto que faz manchete esta terça-feira na edição impressa do DIÁRIO, que continua a abordar nas suas páginas os efeitos na Região, no País e no Mundo da pandemia do coronavírus.

Fique a saber ainda que, a propósito do coronavírus, os guardas prisionais na ilha desconhecem plano de contingência da cadeia e que o Sindicato da polícia propõe fecho de esquadras.

A grande foto da capa ilustra a desinfecção que foi feita ontem no exterior do Hospital dr. Nélio Mendonça: “Equipamento de protecção no hospital só na linha da frente” - Coordenadora da Comissão para o Coronavírus faz alerta aos profissionais do SESARAM e pede uso “racional” de máscaras e fatos. Mas médicos e enfermeiros inquietos insistem que faltam equipamentos.

“12 infectados na Madeira” é outro dos destaques da primeira página. O Funchal é o concelho com mais casos. 459 encontram-se em vigilância activa.

No topo da capa surgem duas outras chamadas de capa: “Só viaja quem estiver a fazer tratamento” - Governo Regional limita embarques de e para Lisboa, sendo que a TAP terá apenas três ligações semanais à Madeira. Paralelamente saiba que a capacidade da Quinta do Lorde está quase esgotada; e “PS-M defende pacote “arrojado” para superar crise” - Socialistas detalham medidas para todos os sectores. Ainda na área económica saiba finalmente que empresários dizem que ajudas pelo Governo Regional são suficientes... para já.

