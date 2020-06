Administradores da GESBA vão ser ouvidos na Comissão de Recursos Naturais e Ambiente

Os deputados da Comissão Especializada de Recursos Naturais e Ambiente, aprovaram, hoje, dia 17 de Junho, por unanimidade o requerimento de Audição Parlamentar à Gesba - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda, apresentado pelo PSD.

“Parece-nos interessante ouvir e perceber a evolução que este sector está a ter ao longo destes anos, esclarecer algumas dúvidas e também perceber um pouco qual é a estratégia de futuro para esta mesma cultura na Região Autónoma da Madeira”, explicou Nuno Maciel, presidente da comissão, no final da reunião desta tarde.

Os deputados aprovaram igualmente por unanimidade uma audição, a pedido do PS, ao Secretário Regional do Mar e Pescas para “esclarecer as questões relativas à comercialização da lapa e também os apoios pós-pandemia aos pescadores e apanhadores profissionais”, referiu Nuno Maciel.

Foi ainda aprovado um pedido de esclarecimento por escrito, a pedido do PCP, ao Secretário Regional da Agricultura “sobre a situação dramática dos produtores de cereja e ginja da Região Autónoma da Madeira”.

Além das audições, os deputados deram ‘luz verde’ a outras propostas, entre as quais o Projecto de Decreto Regulamentar que estabelece o regime de autorização do cultivo e exploração industrial de variedades de cânhamo”.

Os deputados deram parecer favorável, por unanimidade, a este pedido do Governo da República.

Os deputados aprovaram também, por unanimidade, a redacção Final do Decreto que “define e caracteriza a sidra, o vinagre de sidra e o vinagre de maçã produzidos na Região Autónoma da Madeira e estabelece as regras aplicáveis à sua colocação no mercado”.

Foi ainda remetido para plenário o Projecto de Resolução, do PS, intitulado “Mercados locais e cadeias curtas de abastecimento”. O diploma socialista tem por objectivo “promover o contacto directo entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local, a preservação dos produtos e especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, a melhoria da dieta alimentar através do acesso a produtos da época, frescos e de qualidade, bem como fomentar a confiança entre produtor e consumidor”, pode ler-se no documento.