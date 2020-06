Adiamento da consolidação das muralhas da Ribeira de João Gomes

A consolidação das muralhas da Ribeira de João Gomes só terá condições para avançar no próximo quadro comunitário de apoio, que deverá vigorar entre 2021 e 2027. Governo Regional responsabiliza Câmara Municipal do Funchal pela travagem do processo. Este é o assunto que faz manchete, neste domingo, na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande foto da capa ilustra a abertura do Verão na Madeira, com foco nas praias da Região: “Litoral só tem 8% de águas balneares” é o título que acompanha a imagem. Saiba que a Região tem pouco mais de 15 quilómetros de frente de praia. Mais de um terço da extensão fica no Porto Santo. Nesta nova época balnear, só 3.600 metros serão vigiados. Das 27 praias de banhos, apenas 11 estão a funcionar com assistência a banhistas. Já o Complexo das Salinas não abre.

No topo da capa, também com imagem a ilustrar, revelamos que o Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) regista maior navio de sempre para a bandeira portuguesa. A MSC, segundo maior armador do Mundo, espera colocar, até final do ano, no MAR, mais três embarcações de dimensão semelhante.

Na parte de baixo da capa há outros dois destaques com fotografia a acompanhar, a começar pelo ‘Golfe Empresas’ que regressa em Julho. A sexta edição vai realizar-se após ter sido adiada devido à crise pandémica. A outra chamada de capa explica que a água dos furos junto à foz dos Socorridos tinha má qualidade. Estudo que teve Susana Prada como co-autora alertava há 15 anos para níveis altos de nitratos nos Socorridos devido à agricultura.

