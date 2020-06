Adeus à chuva

Hoje a chuva fica de fora das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que indica para esta sexta-feira um dia com períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado, sendo por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas até final da manhã.

No Funchal o quadro será semelhante, mas o vento não soprará além dos 15 km/h. A temperatura máxima desceu ligeiramente, no Funchal para os 25ºC, no Porto Santo para os 24ºC. Desceu também o risco de exposição aos raios ultravioleta, que passou de extremo para muito elevado, com nível dez na ilha da Madeira e nove no Porto Santo, numa escala de 1 a 11+. O cálculo é feito com base nos valores observados às 13 horas de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. Para uma situação de risco muito elevado, o IPMA recomenda óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

Quase todas as regiões do país apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o IPMA. No continente, 15 distritos apresentam um risco muito elevado de exposição à radiação UV, excepto o distrito do Porto, que está com níveis elevados e Viana do Castelo e Braga com risco moderado. Nos Açores, as ilhas do Faial e Flores estão com níveis muito elevados, a Terceira elevados e São Miguel apresenta risco moderado.

De volta à Região, e agora sobre as previsões para o estado do mar, hoje a costa Norte deverá apresentar ondas de Norte/Noroeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros a partir da tarde. Na costa Sul estão previstas ondas de Sul/Sudoeste inferiores a 1 metro. A temperatura da água está entre os 21ºC a 23ºC.