Adegas Blandy’s Wine Lodge reabrem no Dia da Região

No próxima, quarta-feira, dia 1 de Julho, a Blandy´s Wine Lodge, no Funchal, reabre as suas portas ao público, partir das 10 horas.

Para comemorar o Dia da Região, as visitas ao Lodge são gratuitas e incluem visita guiada às Adegas, visita ao museu da família e três provas de vinho (uma prova de vinho Atlantis Rosé, o primeiro vinho de mesa Madeirense, desde 1992; uma prova de vinho Blandy´s 3 anos Rainwater Tinta Negra, o vinho mais comercializado nos Estados Unidos; uma prova de vinho Blandy´s 5 anos reserva).

Todos os visitantes poderão visitar as Adegas do Lodge nas quais actualmente 750 mil litros de vinho encontram-se a envelhecer em mais de 1.000 cascos, o mais velho datado de 1920 até ao mais recente da vindima passada.

As visitas decorrem na, parte da manhã, entre as 10 e as 13 horas e, na parte da tarde, no horário das 14 às 18 horas. A última entrada é às 17 horas.

Embora de acesso livre, a Blandy recomenda reservas, que podem ser efectuadas através dos seguintes contactos telefónicos: 291 282 396 / 291 221 772.

A empresa garantir ainda que “foram tomadas todas as medidas de prevenção e higiene recomendadas pela DGS”, no âmbito da prevenção ao novo coronavírus.