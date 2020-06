ADAPTAR-RAM já recebeu 284 candidaturas no valor de 1,3 M€

Rui Barreto, secretário regional de Economia, salientou hoje, durante uma visita ao parque Empresarial da Cancela, a “atitude proativa” da Madeira Parques Empresariais que, em parceria com a empresa Equipvending, instalou duas máquinas automáticas de venda de equipamentos de proteção individual, como sejam máscaras, luvas e gel desinfectante, nos parques empresariais da Cancela e de Câmara de Lobos.

“Nós não podemos relaxar e esta parceria é de facto uma parceria feliz entre esta empresa e a MPE” que a partir de hoje disponibiliza equipamentos de proteção para todas as pessoas que trabalham e frequentam as empresas instaladas nestes dois parques empresariais.

“Este parque empresarial conta com 56 empresas, que corresponde a 604 funcionários, e tem uma movimentação diária de 1300 pessoas que a partir de hoje podem utilizar este equipamento e devem de o fazer para a nossa segurança colectiva”, realçou o governante. Rui Barreto recordou que apesar da situação da pandemia estar controlada na Região, a mesma ainda não foi extinta.

Na oportunidade, o secretário regional, aproveitou também para fazer um balanço do programa de apoio às empresas na adaptação ao contexto da Covid-19, o ADAPTAR-RAM. “Quero aproveitar também, por falar em equipamentos de proteção individual, para dar nota do Programa ADAPTAR-RAM, que é de facto um programa para a readaptação na reabertura das atividades económicas. Este programa tem uma dotação de 2,5 milhões de euros e até hoje já foram submetidas 284 candidaturas no valor de um milhão e trezentos mil euros”, sublinhou.

Rui Barreto relembrou aos empresários que ainda não se candidataram a este apoio, para que o façam através do Balcão 2020. “É um processo muito simples, podem apresentar faturas elegíveis até 5 mil euros e 80% do valor das faturas é a fundo perdido”.

Como explica o secretário de Economia, ao abrigo deste programa de apoio às empresas, são elegíveis todas as despesas com “a reorganização de espaços comerciais, na aquisição de luvas, na aquisição de desinfetantes e na reorganização do layout da loja”. O programa encontra-se aberto e “tem dinheiro”, garante.

O ADAPTAR-RAM é um Programa de Incentivo às micro, pequenas e médias empresas, com uma dotação global de 2,5 milhões de euros. Este sistema de incentivos visa apoiar projetos de PME na adaptação dos seus estabelecimentos face às novas condições de distanciamento físico e de higiene no contexto da pandemia, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes.

Estão aptas a submeter candidatura todas as empresas que se encontrem legalmente constituídas a 1 de março, disponham de contabilidade organizada, comprovem o estatuto de PME e tenham a sua situação tributária e contributiva regularizada. As empresas devem ainda localizar-se na RAM.