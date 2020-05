Actividades em espaço florestal na Madeira com muita procura já desde ontem

Reabriram, hoje, vários espaços públicos em área florestal e em zonas protegidas, onde passa a ser permitida a realização de algumas actividades lúdicas, designadamente BTT, canyoninig, rapel ou asa delta. Mas já ontem era notória a maior procura dos madeirenses pelos espaços naturais.

Na lista de actividades permitidas incluem-se, também, os passeios a pé, não só nos percursos pedestres recomendados, mas também noutros locais propícios à caminhada. Abertos ao público passam a estar, também, a Quinta do Santo da Serra, o Jardim das Madalenas, o Jardim do Amparo e o Jardim de Santa Luzia. Mantêm-se, contudo, encerradas as infraestruturas de apoio aos diferentes espaços, bem assim como, as áreas de lazer e churrasqueiras localizadas em espaço florestal.

Esta reabertura, conforme o DIÁRIO noticiou ontem na sua edição em papel implica o respeitar de algumas medidas impostas no âmbito de contingência da Covid-19, nomeadamente o distanciamento obrigatório de 2 metros, a etiqueta respiratória, e, em alguns casos, a redução da capacidade para 50%.

Embora a reabertura oficial destes espaços só tenha acontecido hoje, ontem eram já muitos os madeirenses que desfrutavam de passeios e de outras actividades em meio natural, antecipando, assim, uma fuga para a natureza que há muito era desejada. No Paul da Serra, por exemplo, várias pessoas, em pequenos grupos ou de forma individualizada, faziam caminhadas, andavam de bicicleta ou, simplesmente, procuravam aproveitar o muito sol que se fez sentir ao longo de quase todo o dia. O movimento de automóveis aumentou significativamente.

Uma das zonas mais procuradas foi o Rabaçal, no concelho da Calheta. Ao início da tarde mais de uma dezena de viaturas estava estacionada no miradouro junto à estrada de acesso às levadas do Risco, das 25 Fontes, e do Alecrim, cujos percursos foram os escolhidos para uma curta caminhada.

De referir que o percurso das 25 Fonte se mantém condicionado devido a uma pequena derrocada ocorrida em Fevereiro e que destruiu parte da vereda paralela que acompanha a levada, cujos trabalhos de reposição do trilho já decorrem. A intervenção tem sido aproveitada para levar a cabo outras obras de beneficiação junto ao acesso à lagoa, trabalhos que têm tirado proveito da ausência de caminheiros nas últimas semanas. Mas este cenário deverá modificar-se a partir de agora.

Está, também, em curso, uma obra de beneficiação de um outro trilho já existente, mas que não integrava os percursos recomendados. Trata-se da vereda da Palha Carga, que, com a conclusão dos trabalhos prevista para breve, irá permitir uma a saída das 25 Fontes para a Vereda do Fanal e para a Estrada do Fanal, permitindo, desta forma, mais uma alternativa a uma aos trilhos que vinham sendo alvo de uma forte pressão humana antes da pandemia Covid-19. Têm sido construídos degraus, em pedra ou em madeira, ao longo de todo o percurso; nas zonas mais estreitas procederam ao desbaste da rocha ou ao alargado o trilho no solo. Além de um miradouro e zona de descanso, foram, também, construídos varandins nas zonas mais expostas. Esta intervenção insere-se num contrato celebrado pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza em Setembro do ano passado no valor total de 673 mil euros.

Além do Rabaçal, a Ponta de São Lourenço foi outro dos percursos que registou alguma procura. Com a reabertura destes espaços, é natural que os madeirenses, após um longo período de confinamento, optem por fazer mais actividades em área florestal, jardins ou outras infraestruturas que habitualmente eram mais procuradas por turistas.