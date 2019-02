Acordeonista madeirense vence concurso do Festival ‘FoleFest’, em Lisboa

Lucas Faria, aluno das actividades artísticas extra-escolares da direcção de serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da direcção regional de Educação, conquistou o 1.º prémio do concurso inserido no Festival ‘FoleFest’, que decorreu entre os dias 21 e 26 de fevereiro, no Auditório Caixa Geral de Depósitos do Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa.

O jovem acordeonista madeirense foi considerado o melhor executante nesta iniciativa organizada pela Associação ‘FoleFest’, que tem por objectivo primordial a promoção e a divulgação do acordeão de concerto em Portugal, através de diversos eventos, nomeadamente a organização de um Festival e Concurso de Acordeão realizados anualmente.

O Festival ‘FoleFest’, organizado desde 2007, tem como objectivo dar a conhecer e promover o acordeão erudito através dos concertos, das masterclasses e de um concurso. Este 12.º Concurso de Acordeão, cujo júri foi composto professores e instrumentistas de qualidade reconhecida, foi constituído por duas provas nas categorias de ‘Solista’ e uma só prova nas categorias de ‘Música de Câmara’, integrando, cada uma delas, várias subcategorias consoante a faixa etária dos participantes.

Lucas Faria participou na categoria A (os mais novos) e na sua apresentação, constituída por duas provas, demonstrou o seu talento e a sua capacidade técnica, desenvolvida na região sob a orientação do professor Slobodan Sarcevic, através das composições de Ferreira, Mussorgsky e Beloshitsky. Foi, portanto, uma estreia em grande do aluno madeirense em concursos nacionais, tendo arrecadado igualmente o primeiro galardão regional neste evento.