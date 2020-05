ACIF propõe ao Governo “urgente revisão” de medidas adoptadas para o comércio a retalho

A ACIF defende a abertura gradual da actividade económica e concorda que a mesma deve ser conjugada com a adopção de medidas restritivas que tenham por objectivo evitar a propagação da pandemia Covid 19, salvaguardando assim os superiores interesses da saúde pública.

Contudo, entende que, numa altura em que foi anunciada a retoma faseada de alguns sectores de actividade, “devem ser evitadas regras desnecessariamente limitativas” que “podem comprometer o normal desenvolvimento da actividade das empresas”.

Num comunicado enviada à redacção, a ACIF refere-se a “algumas das medidas de segurança e higiene impostas ao comércio a retalho por intermédio da Resolução n.º 273/2020 de 1 Maio”, nomeadamente, a proibição da “prova de pronto a vestir em geral, calçado, acessórios, bijuterias e outros”, bem como de “trocas de produtos, salvo nos casos previstos na lei”, alertando para o facto de estas proibições não terem sido impostas fora do território da RAM, nem parecem ter sido “suportadas em qualquer critério técnico-científico”.

Face a esta restrição que “surpreendeu os agentes económicos do comércio a retalho, mais concretamente do sector do vestuário e do calçado, e também a própria ACIF-CCIM”, muitos dos Associados consideram que não conseguirão concretizar quaisquer vendas, tornando a reabertura dos respectivos estabelecimentos comercialmente “inútil e totalmente injustificada do ponto de vista financeiro”.

A ACIF-CCIM “lamenta que esta matéria não tenha sido previamente discutida com os representantes do sector, discussão que poderia ter contribuído quer para encontrar soluções razoáveis e exequíveis, quer para preparar, atempadamente, a respectiva implementação, pelo que irá propor ao Governo Regional a urgente revisão de algumas das medidas adoptadas e que têm suscitado várias dúvidas e constrangimentos”.