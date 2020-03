ACIF promove sessão sobre procedimentos a adoptar na hoteleira face ao Covid-19

A ACIF-CCIM, em parceria com o SESARAM, promove, esta segunda-feira (9 de Março), pelas 14h30, no Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira uma sessão prática sobre COVID 19. Concretamente, esta acção irá abordar acção abordar os procedimentos a adoptar para a secção de hotelaria.

A referida sessão, destinada a governantas, responsáveis operacionais, técnicos de manutenção e demais interessados, será ministrada por Marta Rodrigues, enfermeira gestora do Grupo de Coordenação Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e das Resistências aos Antimicrobianos (PPCIRA).

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição aqui até às 12 horas de hoje.