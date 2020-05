ACIF promove encontro online sobre estratégias das organizações no mundo digital

A Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) promove na próxima quarta-feira, entre as 11h30 e as 13h00, um encontro online denominado Meet up#3 e que será dedicado ao tema ‘Estratégias online: partilha de ideias e boas práticas’. Ana Leça Umbelino será a anfitriã.

“Vivenciamos tempos diferentes que obrigam as organizações a adoptar novas formas de comunicar e de interagir com os seus clientes. Se a transição para o mundo digital já era uma tendência, agora, mais do que nunca, é uma inevitabilidade. Vamos, em conjunto, partilhar ferramentas e estratégias online e descobrir novas práticas que possam ser adoptadas na promoção dos nossos produtos e serviços”, lê-se na promoção da iniciativa.

As inscrições estão abertas até terça-feira através de um link.