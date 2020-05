Na sequência das declarações proferidas pelo Presidente do Governo Regional, durante a conferência de imprensa de 8 de Maio, a ACIF-CCIM manifesta a sua “total disponibilidade” para colaborar com o Governo Regional na elaboração de um “manual de normas para o sector da restauração”, cuja reabertura está prevista para a próxima semana, a 18 de Maio.

Num trabalho feito em parceria com os seus associados, a ACIF regista “alguma apreensão” pelo facto de ainda não ter sido anunciado qualquer plano de desconfinamento, pois, “apesar de termos perfeita consciência de que este sector carece de outro tipo de intervenção e que esta retoma irá depender de múltiplos factores externos, entendemos que é urgente delinear uma estratégia para a Região, envolvendo todos os ‘stakeholders’, numa estratégia de antecipação, face a outros destinos que também começam a se posicionar”, refere a ACIF através de um comunicado em que “congratula” o Governo Regional pela “abolição das medidas de segurança e higiene impostas ao comércio a retalho, por intermédio da Resolução n.º 273/2020 de 1 de Maio, nomeadamente, a proibição da ‘prova de pronto a vestir em geral, calçado, acessórios, bijuterias e outros’, na certeza de que o sector cumprirá com as demais normais de segurança em vigor, de modo que o acto da compra seja realizado com a máxima segurança”.