ACIF-CCIM promove uma tarde dedicada às actividades náuticas

A ACIF-CCIM, em parceria com o Clube Naval do Funchal, Porto Santo e Seixal, assim como com as empresas OWA - On Water Academy e Porto Santo Line promove no dia 16 de Agosto, no Porto Santo, uma tarde dedicada às actividades náuticas, com o intuito de incutir o gosto pelo mar junto da população, em especial junto das camadas mais jovens.

Nesta tarde, na praia do Cabeço, haverá a possibilidade de as pessoas experimentarem gratuitamente uma das seguintes actividades: stand up paddle surf, kayak e vela ligeira.

Estas experiências, monitorizadas pela empresa OWA e pelo Clube Naval do Porto Santo, decorrem das 14h30 às 17h30, sendo necessária a respectiva inscrição no barracão da OWA, a partir do dia 12 de Agosto.

Neste mesmo dia 16 de Agosto, também no barracão da OWA, ao final da tarde, realiza-se um convívio que junta os velejadores da Regata Porto Santo Line e da Regata Golden Island, aberto a todos os veraneantes.

Esta iniciativa enquadra-se no projecto Capiten.