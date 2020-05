A Associação Cultural Desportiva e Recreativa de São Martinho (ACDR – São Martinho) e o Grupo AconXego vão começar a entregar máscaras de protecção individual em troca de bens alimentares não perecíveis. Conforme noticia hoje o DIÁRIO na edição impressa, o objectivo é ajudar as famílias da freguesia que foram afectadas financeiramente pela crise pandémica, e que neste momento têm dificuldade em adquirir bens de primeira necessidade.

O AconXego, um grupo de dez voluntários que se dedicam a fazer as ‘Naninhas’ para entregar às crianças que se encontram hospitalizadas, começou a confeccionar máscaras de protecção individual há cerca de um mês para distribuir de forma gratuita pela população mais carenciada.

“Mas isso não basta. Numa altura em que a crise sanitária afetou a economia regional e consequentemente os rendimentos das famílias, é preciso mais. Para além das máscaras que estávamos a distribuir gratuitamente, verificámos que há pessoas que estão a ter dificuldades em comprar alimentos”, constatou Carla Oliveira responsável pelo AconXego.

Por isso, a ACDR – São Martinho e o Grupo AconXego decidiram encontrar uma forma de apoiar as famílias não só com as máscaras, mas também com alimentos. “Por cada máscara de protecção individual que entregamos, pedimos em troca um bem alimentar com prazo de validade alargado, como um pacote de arroz, de massa, leite, enlatados ou outros bens de primeira necessidade ou de higiene pessoal. Assim poderemos fazer cabazes e entregar às pessoas que neste momento estão numa situação de maior vulnerabilidade”, diz.

A ACDR-São Martinho sinalizou algumas famílias na freguesia, cujos rendimentos diminuíram substancialmente. São pessoas que tinham vínculos laborais precários e que perderam o emprego, e outras que se encontram em situação de layoff.

“Apesar do apoio que o Governo Regional disponibilizou às empresas e às pessoas que estão em layoff, temos agregados familiares em que duas pessoas ficaram sem emprego, outros em que uma pessoa está em layoff e outra ficou desempregada. Assim, vamos fazer o nosso melhor para complementar os apoios dados pelo GR”, sublinhou Carla Oliveira, apelando à solidariedade dos madeirenses.

“Apelamos ao espírito solidário de todos os madeirenses para que venham até a nossa associação, que fica situada no Bairro da Nazaré, todos os sábados, a partir do dia 9 de maio, entre as 10 e as 16 horas. Venham buscar uma máscara e em troca deixem um bem alimentar de longa duração para ajudar quem mais precisa”, disse, continuando: “Para quem está a passar por dificuldades, não hesitem Venham ter connosco e nós iremos dar o nosso melhor para apoiá-lo.”

Sabendo que os madeirenses são um “povo unido e resiliente”, que “conhece bem o significado da palavra entreajuda”, Carla Oliveira acredita que muitas famílias poderão receber alimentos nas suas casas, através desta simples troca de bens.

Até o momento, o AconXego já confeccionou e entregou mais de 800 máscaras de protecção individual, sendo que 150 foram entregues esta semana no Hospital Dr. Nélio Mendonça aos utentes que se encontram internados.

Carla Oliveira ressalva que não se trata de fazer concorrência às empresas que comercializam máscaras de protecção individual, até porque as que são produzidas pelo AconXego são entregues apenas às pessoas que não têm capacidade financeira para adquirir este meio de protecção individual.